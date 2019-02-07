Abdulkadir Selvi: 23 Şubat’ta Meclis başkanı seçilecek, AK Parti’de 5 isim konuşuluyor

Binali Yıldırım 18 Şubat tarihinde Meclis Başkanlığı’ndan istifa ettiği takdirde üçüncü örnek olacak. Binali Yıldırım’ın istifası üzerine Anayasa’nın 94. maddesine göre 5 gün içinde adaylık başvuruları yapılacak. 23 Şubat Cumartesi günü ise yeni Meclis Başkanı seçilecek. AK Parti’de 5 isim konuşuluyor. Grup Başkanı Naci Bostancı’nın ismi ağırlığını korumakla birlikte AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, eski Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın isimleri var.

Numan Kurtulmuş’un 50 yıl önce babası tarafından girilen bir kooperatif hissesi üzerinden gündeme getirilmesinin Meclis Başkanlığı seçimiyle bir ilgisi var mı bilemem ama zamanlaması manidar. Ama şurası bilinmeli ki Erdoğan bu tür şeylere prim vermez.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı