Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: 2020’de erken seçim yok, 2021’in ikinci yarısında erken seçim beklentisi ise çok

2020 yılında en çok konuşacağımız başlıklardan birini erken seçim tartışmaları oluşturacaksa, ikinci sırada da kabine değişikliğinin geleceği kesin.

Erken seçim tartışması ise tekrarlanan İstanbul seçimlerinden sonra ortaya çıktı. Oysa o zaman Türkiye’nin önünde seçimsiz 4 yıl vardı. Erken seçime karşı çıkanlar, ülkenin önündeki 4 yıl seçimsiz sürenin iyi değerlendirmesi gerektiği görüşünü savunuyorlardı. 2020’ye girdik. Kaldı önümüzde 3 yıl. Göz açıp kapayıncaya kadar 1 yıl geçti.

Reklam

Ankara’da siyaset “saatleri ayarlama enstitüsü” gibi erken seçime endeksli olduğu için ilk günden kulisleri paylaşmak istedim. 2020’de erken seçim yok. 2021’in ikinci yarısından itibaren erken seçim beklentisi ise çok…

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

SON HABERLER

Akdeniz Üniversitesi başhekimi: 311 hastaya nakil yaparak rekor kırdık

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi (AÜ) Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi’nde, 2019 yılında 311 hastaya organ ve doku nakli yapıldı. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, son yılların rekor sayısına ulaştıklarını belirterek, önemli olanın nakil sayısı değil, başarı oranı olduğunu söyledi.

2020 başlarken…

Umutlu günlerin başlangıcı olsun 2020, Uzay’a gidememiş olsak da, iki karış toprağımız üstünde huzurla yaşayabileceğimiz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...