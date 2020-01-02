Abdulkadir Selvi: 2020’de erken seçim yok, 2021’in ikinci yarısında erken seçim beklentisi ise çok

2020 yılında en çok konuşacağımız başlıklardan birini erken seçim tartışmaları oluşturacaksa, ikinci sırada da kabine değişikliğinin geleceği kesin.

Erken seçim tartışması ise tekrarlanan İstanbul seçimlerinden sonra ortaya çıktı. Oysa o zaman Türkiye’nin önünde seçimsiz 4 yıl vardı. Erken seçime karşı çıkanlar, ülkenin önündeki 4 yıl seçimsiz sürenin iyi değerlendirmesi gerektiği görüşünü savunuyorlardı. 2020’ye girdik. Kaldı önümüzde 3 yıl. Göz açıp kapayıncaya kadar 1 yıl geçti.

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Ankara’da siyaset “saatleri ayarlama enstitüsü” gibi erken seçime endeksli olduğu için ilk günden kulisleri paylaşmak istedim. 2020’de erken seçim yok. 2021’in ikinci yarısından itibaren erken seçim beklentisi ise çok…

Abdulkadir Selvi’nin yazısı