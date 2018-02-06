Abdülhamid’in torunu: Erdoğan’ın başına gelenler, dedemin yaşadıklarına benziyor

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Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu, büyük dedesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında benzerlik kurdu: “Çok düşmanı vardı. Şairlerimiz, din adamlarımız anlamadı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başına gelenlere benziyor.”

İHA’nın haberine göre, Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurulan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Ocakları Derneği’nde bir konuşma yapan Osmanoğlu, Erdoğan için şu yorumu yaptı: “Başımızdaki Recep Tayyip Erdoğan, 15 senede tarihimizi ve milli şuurumuzu bize kazandırdı. Türkiye’ye geldiğimde 11 yaşındaydım. 13 yaşında Çemberlitaş’ta dedemin türbesine gitmek istedim. Oradan geçirdiler. ‘Dedem!’ diye bağırdım, ‘Şşş, ne yapıyorsun?’ diye ikaz ettiler. ‘Sultan Abdülhamid’i Kızıl Sultan olarak anıyoruz’ dediler. Nereden nereye geldik? Bugün Sultan Abdülhamid Derneği’ni kuruyoruz, okullar açıp adını veriyoruz.”

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Sultan Abdülhamid Han’ın neden anlaşılamadığının sorulması üzerine konuşan Osmanoğlu, büyük dedesinin anlaşılamadığını savundu.

Osmanoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Onu damadı, yanındaki paşaları anlayamadı. Tek başına olan bir insandı. Çok düşmanı vardı. Şairlerimiz, din adamlarımız anlamadı. Yalnız adamdı. Garibanın sultanıydı. Sahip çıkılmadı. 31 Mart vakasında ve tahttan indirildiği zaman bugünkü zamana benziyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başına gelenlere benziyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Kimler düşmandı, iyi bakmamız lazım. Ülkeler düşmandı, aileden düşmanları vardı. Bugün Erdoğan aynı mücadeleyi veriyor. Dikkat edip iyi dersler almak lazım.”