ABD’nin YSK mesajına Dışişleri’nden yanıt: Herkes karara saygı duymalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un ‘sıradışı’ olarak nitelediği Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal kararına dair açıklamasına Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Bakanlık, ‘herkesin karara saygı duyması gerektiğini’ belirtti.

Fotoğraf: DHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK kararına ilişkin bir yazılı açıklama yaprak şöyle demişti: “Özgür ve adil seçimlerin yapılması ve meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır. Türkiye’nin diğer dostları gibi biz de İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili bu olağandışı durumu not ediyoruz.”



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Alınan kararın seçim sonuçlarından bağımsız olduğunu savunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy şunları söyledi: “İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararı 31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır. Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir.”

Benzer durumların ABD ve başka ülkelerde de yaşandığını iddia eden Aksoy, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türk halkının iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması hem kanunlarımızın hem de uluslararası yükümlülüklerimizin bir gereğidir. Bunun yerine getirilmesi, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde de ülkemizin önceliği olacaktır.”