ABD’nin ‘YPG’yle işbirliği’ mektubu yeterli bulunmadı: Asıl meseleyi çözmüyor

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, mevkidaşı Fikri Işık’a gönderdiği IŞİD’le mücadelede YPG ile işbirliğinin zorunlu olduğunu yazdığı mektupla ilgili “Yeterli değil, asıl meseleyi çözmüyor” dedi.

Basın toplantısında konuşan Kalın, durumla ilgili Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı arasında bir mekanizmanın işletildiğini aktardı.

Sözcü şöyle devam etti: “Bizim için yeterli bir durum değil, yani bu asıl meseleyi çözmüyor. Amerikalıların, Türkiye’ye yönelik tehditler söz konusu olduğunda bunun minimize edilmesi noktasında bir önerileri bu. Biz bunu yeterli görmüyoruz tabii. Çünkü baştan beri biz YPG’ye, PYD’ye bu şekilde silah ve destek verilmesini doğru bulmadığımızı ifade ettik, ediyoruz. PYD-YPG varsa biz o operasyonda yokuz. Tamam, buyursunlar yapsınlar ama Türkiye’ye dönük bir tehdit, bir risk söz konusu olduğunda da Türkiye bu konuda ulusal çıkarlarını korumak için gerekli adımları atar. Bunun için de kimseden izin almaz. O konuda bizim tavrımız çok net.”

Kalın, ABD’nin Obama döneminde başlattığı ve Trump’la devam eden bu politikasının sadece Türkiye değil, Suriye’nin geleceği açısından da çok ciddi riskler barındırdığını söyledi.

Mektupta ne vardı?

Mektupta, ABD’nin YPG’ye gönderdiği malzeme listesinin her ay Türkiye ile paylaşılacağını, silahların seri numara ve görsellerinin de tutulacağı belirtildi.

Silahların Suriye dışına çıkmaması için ABD’li görevlilerin çalıştığı bilgisini veren Mattis, IŞİD’le savaşın sona ermesinin ardından silahların geri alınacağını dile getirdi.

Mattis, IŞİD’i yenmek için sahada YPG ile işbirliğinin zorunlu olduğunun altını çizdi.

ABD’den YPG’ye silah

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine günler kala YPG’ye ağır silah gönderilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Silahlar teslim edilmeye başlamıştı.

Türkiye karara tepki göstermesine karşın herhangi bir adım atmamış, ABD ise Türkiye’nin hassasiyetlerini anladığını bildirmekle yetinmişti.