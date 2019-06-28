ABD’nin yeni Ankara büyükelçisi Satterfield’e Senato’dan onay

ABD’nin bir yıl önce Türkiye büyükelçisi olarak atadığı David Satterfield, ABD Senatosu tarafından da onaylandı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin bir önceki büyükelçisi John Bass’ın Kabil’e atanmasından sonra bir yıl sekiz ay boyunca boş kalan koltuğun yeni sahibi David Satterfield oldu.

Reklam

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ‘yakın doğu ilişkileri’nden sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapan David M. Satterfield, Arapça ve Fransızca biliyor.

Oğul George Bush döneminin eski dışişleri bakanı Condoleezza Rice’nın üst düzey danışmanı ve Dışişleri’nin Irak konusundaki özel koordinatörü olarak görev yapan Satterfield, Irak ve Suriye’deki dengeleri iyi bilen bir diplomat olarak görülüyor.

Satterfield, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ilgili olarak, “Hemen çekip gitmeyeceğiz. Bu benim fikrim değil, başkanın stratejik kararı” demişti.