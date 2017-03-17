ABD’nin ‘yakın bir müttefiki’ 200 dolarlık ‘drone’u 3 milyon dolarlık Patriot füzesiyle düşürmüş

Amerikalı bir general, ‘müttefik’ bir ülkenin bir ‘drone’u (insansız hava aracı) Patriot füzesiyle vurduğunu açıkladı.

Independent’ta yer alan habere göre bir sempozyumunda konuşan David Perkins adlı general, ABD’nin ‘yakın bir müttefiki’ diye nitelediği ülkenin hava sahasına giren 200 dolarlık ‘drone’u düşürmek için 3 milyon dolarlık (yaklaşık 11 milyon lira) Patriot füzesi kullanıldığını söyledi.

Perkins, sözlerine şöyle devam etti: “Bunun ekonomi için iyi bir oran olduğuna emin değilim. Eğer ben düşman olsaydım, ‘İnternetten alabildiğim kadar ‘drone’ alıp bütün Patriot füzelerinin tükenmesini sağlardım’ diye düşünürdüm.”

Radar güdümlü Patriot füzeleri, ‘düşman’ füzelerini düşürmek için tasarlandı ve hedefini sesten beş kat daha fazla bir hızla vurabiliyor.

General Perkins, söz konusu ülkenin ismini zikretmezken ‘bir düşmanla savaştığı’ bilgisini verdi.

Dünyada halihazırda şu ülkelerde Patriot füzeleri bulunuyor: Çin, Almanya, Yunanistan, İsrail, Japonya, Kuveyt, Hollanda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya.

Bu ülkelerden sadece İsrail ve Suudi Arabistan ‘savaş halinde.’