ABD’nin uyarıları boşa: Çavuşoğlu’na göre S-400 alımı ‘bitmiş bir anlaşma’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasının ‘bitmiş bir anlaşma’ olduğunu belirterek, bu konuda başkalarından gelen açıklamaların kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin temmuz ayından itibaren başlayacağı açıklanmıştı.

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Türkiye’ye Patriot füze sistemleri konusunda resmi bir teklif sunan ABD ise NATO sistemleri ile uyumlu olmayan S-400’lerin satın alınması halinde Türkiye’nin ABD yaptırımları ile karşılaşabileceğini açıklamıştı.

Ankara’da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu “Türkiye verdiği sözlerden hiç bir zaman dönmemiştir” dedi.

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Askeri ilişkiler S-400 raporuna bağlı

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alma kararı ABD Kongresi’nin tepkisine de neden olmuştu. ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından savunma yasasında Türkiye’nin de dahil olduğu F-35 savaş uçakları programına ilişkin şerh düşülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da söz konusu savunma yasasının da içinde yer aldığı 2019 bütçe torba yasasını geçen cuma imzalamıştı.

Buna göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirileceği bir raporun 1 Kasım’a kadar Kongre’ye sunulması gerekiyor.

Patriot füzelerinin satışı, uçakların teslimatı ve Türkiye’nin F-35 programından tamamen çıkarılıp çıkarılmamasına ilişkin kararların da bu raporun sonucunda şekillenmesi planlanıyor.

Siparişler verildi, pilotlar eğitim görüyor

Türkiye’nin toplam 100 adet F-35 savaş uçağı satın alması öngörülürken, halihazırda 30 adet uçak için sipariş verilmiş durumda.

Türkiye’nin F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için teslim töreni yapılmıştı. Uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyordu. Türk pilotlar da uçakla ilgili ABD’de eğitim görüyor.