ABD’nin uçuşta elektronik cihaz yasağını THY doğruladı: Kabinde değil kargoda taşıyın

Türk Hava Yolları, ABD’nin aralarında İstanbul’un da olduğu ileri sürülen sekiz ülkeden 10 havalimanında yolcuların cep telefonundan büyük elektronik aletleri kabine almalarının yasaklanmasına ilişkin haberi doğruladı.

ABD basınında çıkan haberlerde, tamamı Müslüman sekiz ülkeden ABD’ye yapılan doğrudan uçuşlarda el bagajına cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasının yasaklanacağı duyurulmuştu.

Ürdün Kraliyet Havayolları ve Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı haberi doğrularken, AP’ye konuşan üst düzey bir yetkili de, söz konusu şehirlerden birinin de İstanbul olduğunu duyurmuştu.

Türk Hava Yolları (THY), ABD varışlı seferlerinde cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmasının yasaklandığını doğruladı: “ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır.”

Açıklamada medikal cihazların uygulamada hariç tutulduğu ve yasaklı elektronik eşyaların uçağın kargo bölümünde taşınabileceği belirtildi.

Daha önce DHA’ya açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, kendilerine konuya dair henüz resmi bir bilgi gelmediğini belirterek, “Uçuşlarımızdaki güvenlik uygulamaları normal olarak devam ediyor. Henüz ABD’den gelen resmi bir bilgi yok” demişti.

El Kaide istihbaratı

Yasağın cep telefonlarından büyük tablet, elektronik kitap okuma cihazları, DVD oynatıcıları, diz üstü bilgisayarları gibi elektronik aletleri içerdiği belirtilmişti.

CNN, yasağın ABD’nin Yemen’de yaptığı bir operasyon sırasında El Kaide’nin elinde bu tür elektronik cihazların içine konulabilecek patlayıcı düzeneğiyle bir terör saldırısına girişebileceği istihbaratı alındığını bildirmişti.

İstanbul’la birlikte ismi geçen diğer kentler şöyle: Kahire (Mısır), Amman (Ürdün), Kuveyt (Kuveyt), Kazablanka (Fas), Doha (Katar), Riyad ve Cidde (Suudi Arabistan), Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirleri).

Reuters: Terör tehdidi etkili

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili de yasağın bir terör tehdidine karşı uygulamaya alınacağını belirtti.

Yasağın bugün İç Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmasının beklendiğini belirten ABD’li yetkililer, kararın haftalar önce öğrenilen bir tehdit sonrasında değerlendirmeye alındığını belirtti.

Reuters’a göre yasak sekiz ila 10 yabancı havayolu şirketini kapsayacak. Yasağın ABD’li şirketleri kapsamayacağı belirtilirken, ajans El Kaide’nin batılı havayolu şirketlerine bombalı saldırı yapmayı planladığının daha önce haberleştirdiğini hatırlattı.

Beyaz Saray kaynakları konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti, İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü de gerekli açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi.