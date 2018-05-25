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Yaramazlara biraz batar!

ABD’nin Türkiye’ye silah satışını şarta bağlayan tasarı kabul edildi

 

Türkiye’ye silah satışını özel prosedüre bağlayıp güçleştiren yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesine ilişkin yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nden geçti. Tasarı 2019 mali yılı için Pentagon’a 69 milyar doları denizaşırı muhtemel operasyonlar için olmak üzerde 709 milyar dolar harcama yetkisi veriyor.

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Tasarı, Türkiye’ye halihazırda anlaşması yapılmış ve rutin prosedürleri yürüyen silah sistemlerinin satışını şarta bağlıyor. Buna göre tasarının yasalaşmasından sonraki 60 gün içerisinde ABD savunma bakanının, dışişleri bakanına danışarak ABD Kongresi’ne Türkiye’ye ilişkin kapsamlı bir rapor sunması isteniyor.

Raporda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi almasının Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi ve Türkiye’nin de kullandığı ABD menşeli silahların bu alımdan nasıl etkileneceğinin değerlendirilmesi isteniyor.

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Tasarı, raporun sonucuna göre onaya tabi olacak silah sistemlerini, F-35 tipi beşinci nesil savaş uçağı, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Kobra ve H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçakları diye sıralıyor.

Tasarının yasalaşabilmesi için senatodan da geçmesi gerekiyor.

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