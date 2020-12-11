ABD’nin Türkiye’ye karşı ‘her an uygulayabileceği’ yaptırımlar neler?

ABD, Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye kapsamında yaptırım açıklamaya hazırlanırken, söz konusu yaptırımların her an başlatılabileceği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters ajansında dün akşam yayınlanan haberde ikisi ABD’li yetkili olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın verdiği bilgiye göre, bu yaptırımlar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’na (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir’e uygulanacak.

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2017 tarihli ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Etme Yasası’na (CAATSA) göre, ABD başkanının ihlalde bulunan ülkelere yönelik olası 12 yaptırımdan en az beşini seçmesini gerekiyor. Hafif ile sert arasında değişen 12 seçenek kişileri veya varlıkları hedef alabiliyor.

12 seçenek şöyle:

1) ABD ihracat-ithalat bankası kredisi veya yardımlarına yönelik yaptırım

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2) ABD mal ve hizmet ihracatına yönelik yaptırım

3) ABD finans kurumlarından alınan büyük kredilere yönelik yaptırım

4) Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) dahil olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarından alınan kredileri bloke etmeye çalışmak

5) ABD hükümeti fonlarına sahip olan veya ABD piyasa yapıcı kurum olarak hizmet veren finansal kurumlara yönelik yaptırımlar

6) ABD’den mal veya hizmet tedarikine yönelik yaptırım

7) ABD yasalarına tabi herhangi bir döviz işlemine yönelik yaptırım

8) ABD kanunlarına tabi herhangi bir banka ödemesi veya transferine yönelik yaptırım

9) Mülkiyetle ilgili her türlü işleme yönelik yaptırım

10) ABD varlıklarına yapılan herhangi bir yatırıma yönelik yaptırım

11) Yaptırım uygulanan kurum veya kişi ile ilgili kurumsal görevlilere vize verilmemesi

12) Yaptırımların hedefinde olan kurum veya kişinin yöneticilerine yönelik yaptırımlar.