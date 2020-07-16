ABD’nin Türk çeliğine uyguladığı ek verginin anayasaya aykırı olduğuna hükmedildi

Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD’nin Türkiye’den ithal çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 25 ek verginin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Türk çelikçilerin zararının iadesini talep edeceklerini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

ABD Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik gerekçesiyle yürüttüğü inceleme kapsamında çelik ithalatına Mart 2018’de yüzde 25 ilave vergi getirmişti. ABD, Ağustos 2018’de ise oranı Türkiye için yüzde 50’ye kadar yükseltmişti. Oran Mayıs 2019’da ise tekrar yüzde 25’e düşürülmüştü.

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Böylece yaklaşık dokuz ay boyunca ABD, sadece Türkiye’den yaptığı çelik ürünleri ithalatına mahsus yüzde 25 ek vergi uygulamıştı.

‘Keyfi vergi bizi zarara uğrattı’

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan şunları söyledi: “Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Trump’ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı. Zararın karşılanmasını talep edeceğiz.”

Aslan, dava temyize gitmezse doğan zararın iadesini ABD gümrüklerinden talep edeceklerini; temyiz yolu olması halinde ise aynı başvuruyu üst mahkemelere de taşıyacaklarını belirtti.

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Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2017’de Türkiye’nin toplam çelik ihracatının yüzde 15’i ABD’ye yapılıyordu. Bu oran bugün ise yüzde 3 seviyelerinde seyrediyor.

ABD halihazırda Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Meksika ve Kanada’ya özel kota açmış durumda. Bu ülkelerden ithal ettiği çelik ürünlerinden vergi almıyor.

Mahkeme kararının dünyada Türk çelik sektörüne yönelik haksız uygulamaların kalkması açısından referans niteliğinde olduğunu ifade eden Aslan, “Aynı mücadeleyi AB ile de sürdürüyoruz. Bölge ülkelerine 2018’de 8.5 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirirken bugün bu rakam 5 milyon ton seviyelerine indi” dedi.

Borusan iadeye hak kazandı

Öte yandan Borusan Mannesmann da dün KAP’a yaptığı açıklamada, Section 232 vergileri ile ilgili ABD’ye açılan dava kapsamında ABD gümrük otoritesinden 14 milyon dolar iade almaya hak kazandığını duyurdu.