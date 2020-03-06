ABD’nin Tunus büyükelçiliğine bombalı saldırı: Beş polis yaralandı

Tunus’un başkentinde ABD büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi bombalı saldırı düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre saldırganın Berges du Lac ‘taki diplomatik muhite hızla girerek kendini patlattı.
Patlama paniğe neden oldu. Beş polis yaralandı.
Yerel basının servis ettiği fotoğraflarda patlamanın etkisiyle büyükelçiliğin dışındaki yollarda bir çok aracın hasar aldığı görülüyor.
Tunus’taki ABD büyükelçiliği Twitter’dan yaptığı paylaşımda, acil durum personelinin patlama noktasına sevk edildiğini duyurdu. ‘‘Lütfen bölgeden uzak durun ve gelişmeleri yerel basından takip edin.’’
Bir polis yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada, sadırıda yaralıların olduğunu bildirdi.
Tunus devlet televizyonu, ABD büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında iki teröristin öldürüldüğünü duyurdu.