ABD’nin terör raporuna hükümetten ilk yorum: Haklılığımızı gösterdi

Eski başbakan yardımcısı Numam Kurtulmuş, ABD’nin ‘2016 yılı Terörizm Ülkeler Raporu’nu, Türkiye’nin haklılığının göstergesi olarak yorumladı.

Söz konusu raporda, Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) 26 Mayıs 2016’da Gülen Cemaati’ni ‘terör örgütü’ ilan ettiği belirtilerek “Hükümet, 240‘tan fazla kişinin öldüğü, 2 bin 100’den fazlasının yaralandığı 15 Temmuz’daki darbe girişiminden Gülen hareketini sorumlu tutuyor” denmişti. Ancak ‘FETÖ’ terör örgütleri listesine alınmamıştı.

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Kabine değişikliğiyle görevini eski savunma bakanı Fikri Işık’a devreden Kurtulmuş, teslim töreninde, gazetecilerin sorusu üzerine ‘2016 yılı Terörizm Ülkeler Raporu’nu şöyle değerlendirdi: “Haklılığımızı gösterdi, iadesi sağlanmalı. Eksik ama olumlu rapor. Tamamlanmalıdır da. Ev hapis konusunda da gereken yapılmalı.”