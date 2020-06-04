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Yaramazlara biraz batar!

ABD’nin tepkisinin ardından Çin uçuş yasaklarını gevşetiyor

Çin, ABD’nin misilleme tehdidi üzerine yabancı havayolu şirketlerinin Çin’e uçuşlarına koyduğu sınırlamaları gevşeteceğini açıkladı.

Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC) corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında yabancı havayollarının Çin’e yaptığı uçuşları yasaklamıştı.

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Washington yönetiminin de buna karşılık, ABD’li şirketlerin uçuşları yeniden başlatmasına izin verilmemesi halinde Çinli şirketlerin ABD’ye uçuşlarını bu ay ortasında engellemeyi değerlendirdiği belirtilmişti.

CAAC şu anda yasaklı yabancı havayolu şirketlerinin 8 Haziran’dan sonra diledikleri bir kente haftada bir uçuş başlatabileceğini açıkladı.

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