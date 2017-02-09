ABD’nin tahmini: Rakka ve Musul altı ay içinde IŞİD’den geri alınabilir

ABD’li askeri yetkililer, Irak’ta Musul’un, Suriye’de ise Rakka’nın altı ay içinde IŞİD’den geri alınacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Açıklama ABD’nin Irak’taki en yüksek rütbeli komutanı Korgeneral Stephen Townsend’den geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın isteği üzerine Amerikan ordusunun IŞİD’e karşı yürütülen mücadeleyi hızlandırmak üzere yeni bir plan hazırladığı belirtiliyor.

Irak ve Suriye’de bulunan toplam Amerikan askeri sayısının 6 binin altında olduğu belirtilirken, savunma bakanlığının daha fazla asker gönderilmesi talebinde bulunabileceği ifade ediliyor.

Townsend’in sözcüsü Albay John Dorrian, Suriye’de ABD desteğiyle çarpışan güçlerin önümüzdeki haftalarda Rakka’yı tamamen kuşatmalarının ve kenti ele geçirmek için nihai saldırıya gerekli zemini hazırlamalarının beklendiğini söyledi: “Beklentimiz, birkaç hafta içinde kentin tamamen izole edilmesi, ondan sonra da ne zaman saldırıya geçileceğine karar vermek kalıyor.”

ABD’li askeri yetkililer, IŞİD’in Rakka ve Musul’u kaybettikten sonra klasik anlamda bir isyan hareketine dönüşeceğini ve bunun da uzun yıllar geniş kapsamlı bir mücadelenin süreceği anlamına geldiğini söylüyor.