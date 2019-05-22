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Yaramazlara biraz batar!

ABD’nin Suriye temsilcisi: Türkiye’nin güvenli bölge talebini halen kabul etmedik

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre genişliğinde güvenli bir bölge kurulmasını talebine halen olumlu yanıt verilmediğini belirterek, “30 kilometre yapabileceğimizi sanmıyorum” dedi.

Fotoğraf: Reuters

NTV’nin aktardığına göre, Jeffrey konunun YPG’nin çatı örgütü olan Demokratik Suriye Güçleri’yle de görüşüldüğünü dile getirdi.

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Jeffrey, Ankara ve Washington’un yakın irtibat halinde olduğunu kaydederek, “Türkiye genel olarak Suriye hükümetinin davranışını değiştirmeye çalışıyor. Burada da hemfikiriz. Genel olarak koordineli hareket ediyoruz” dedi.

Jeffrey daha önce de Türkiye-Suriye sınırında YPG’den arındırılmış güvenli bir bölge oluşturmaya çalıştıklarını açıklarken “Suriye’de yeni bir Kandil Dağı görmek istemeyiz” demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bölgeden askerlerini çekme kararını takiben Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesinde yaklaşık 30 kilometre genişliğinde bir tampon bölgenin oluşturulması gerektiğini açıklamış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da söz konusu bölgenin müttefik güçlerin desteğiyle Türkiye tarafından kontrol edilmesi koşuluyla bu fikre sıcak baktığını ifade etmişti.

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