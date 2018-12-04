ABD’nin Suriye temsilcisi: Astana’yı başta biz de destekledik ama fişi çekme zamanı

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye için yapılan Astana görüşmelerinin başarısız olduğunu savunarak “Artık Astana’nın fişini çekme vakti” dedi.

Sputnik’in haberine göre Astana toplantısında özellikle Suriye Anayasa Komisyonu üyelerinin belirlenemediğini belirten Jeffrey, ABD’nin Astana görüşmelerine bizzat katılmasa da desteklediğini, fakat sürecin artık sona geldiğini ileri sürdü.

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Türkiye’nin Suriye Anayasa Komisyonu üyeleri konusunda Rusya ve İran’ın verdiği isimleri kabul etmediğini de hatırlatan Jeffrey, Suriye’de siyasal bir çözüm için Cenevre’nin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Jeffrey, YPG üyelerinin bir kısmının hala Menbiç’te bulunduğna dair bir soruya ise bölgedeki gelişmeleri izlediğini ve şu ana kadar bölgeden 50 grubun ayrıldığını, ABD askerlerinin de Türkiye’nin güvenliği için orada bulunduğunu söyleyerek yanıt verdi.

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Özel temsilci, YPG/PYD yetkilileriyle görüşüp görüşmediği sorusu için, “İşimi yapmak için kiminle görüşmem gerekirse görüşüyorum” dedi.