ABD’nin Suriye özel temsilcisi, Kalın’la görüştü

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’deki temaslarına devam ediyor. Dün, Ankara’da Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’la görüşen Jeffrey, bugün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la bir araya geldi.

Fotoğraf: DHA

Kalın, Jeffrey başkanlığındaki heyeti İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Basına kapalı olan 1 saat 25 dakika sürdü.

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Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ve bölgedeki diğer önemli gelişmelerin gündeme geldiği belirtildi.

Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine geri dönüşü için ABD ile 17 Ekim 2019’da yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı. İdlib’deki çatışmaların artmasıyla ortaya çıkan insani kriz ve göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin arttırılması gerektiğinin altı çizildi.

Suriye siyasi sürecinin başarıya ulaşması için Anayasa Komitesi çalışmalarına ve özgür, adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesine uluslararası toplumun daha fazla destek vermesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

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Görüşmede, ayrıca, bölgede artan gerilim ortamının yeni çatışmalar ve radikalleşmeyi arttırma ihtimali konusunda Türkiye’nin endişeleri dile getirildi.