ABD’nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey: IŞİD’e karşı savaş birkaç ayda bitebilir

ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, IŞİD’e karşı sürdürülen savaşın birkaç içinde sona erebileceğini söyledi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Jeffrey IŞİD’e karşı son savaş alanının Fırat Nehri boyunca ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (SDG) tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Savaş sürüyor ve birkaç ay içerisinde sona ermesini bekliyoruz, bu IŞİD’in elindeki konvansiyonel sayılabilecek son alan olacak” dedi.

Reklam

Jeffrey, Amerikan güçlerinin IŞİD’in uyuyan hücrelerinin yok edilmesi ve elde edilecek galibiyetin uzun süreli olması için çalışmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Dörtlü mekanizmaya destek

Amerikalı yetkili, IŞİD’in yenilgiye uğratılmasıyla siyasi sürecin yeniden canlandırılması ve yıllardır devam eden iç savaşın yatıştırılması, bu doğrultuda Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye’nin İstanbul’daki toplantıda anlaştığı gibi yıl sonuna kadar bir anayasa komisyonunun kurulması gerektiğini söyledi.

Reklam

Jeffrey, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın masaya getirilmesi konusunda Rusya’yı sorumlu tuttuklarını belirtti.