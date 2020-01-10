ABD’nin Suriye özel temsilcisi, Ankara’da yoğun temasta

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nda temaslarda bulundu.

Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı, Twitter

Son olarak Barış Pınarı Harekatı sırasında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo beraberindeki heyetle, ateşkesin ilan edildiği 17 Ekim’de Türkiye’ye gelmiş olan Jeffrey, bu defaki ilk temasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la bir araya gelerek görüştü.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Akar-Jeffrey görüşmesinde, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun da hazır bulunduğu bildirildi. Görüşmede ‘başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu’ belirtildi.

‘Ağırlıklı olarak’ Suriye

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı’na geçen Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, ağırlıklı olarak Suriye’ye ilişkin konular ele alındı.

Fotoğraf: DHA

Görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın Jeffrey’i kabulünde ağırlıklı olarak Suriye’ye ilişkin konular ele alındı. İdlib’teki durum başta olmak üzere, Barış Pınarı Harekatı ve Fırat’ın doğusundaki durum, Suriye Anayasa Komitesi çalışmaları bağlamında siyasi sürece dair hususlar, Yabancı Terörist Savaşçıların durumu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) devam etmekte olan 2165 sayılı BMGK kararına dair müzakereler ele alındı. Bu konulardaki görüşlerimiz aktarıldı, sahadaki askeri-insani durum hakkında görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca Irak’taki son gelişmeler ile Libya’daki durum ele alındı.”

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Jeffrey’in yarın İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile bir araya geleceği öğrenildi.