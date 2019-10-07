ABD’nin Suriye operasyonu açıklaması doları ateşledi

Dolar/TL kuru, Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD açıklaması ardından güne sınırlı yükselişle başladı ancak işlemlerin hacim kazanmasıyla birlikte kurdaki yükseliş de hızlandı.

Fotoğraf: Reuters

Piyasalar açıklamanın ardından operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin gelişmeleri ve siyasilerin olası açıklamalarını takip edecek.

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Son olarak, Beyaz Saray Türkiye’nin operasyon için yakında harekete geçeceğini ve ABD güçlerinin burada rol almayacağını bildirmişti.

Bir bankanın döviz masası yetkilisi şöyle konuştu: “ABD’nin açıklaması Türkiye’nin uzun süredir dile getirdiği Suriye’ye yönelik askeri operasyona yeşil ışık sağlarken sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bir çok soru işareti de barındırıyor. Piyasadaki tepki sınırlı ancak detaylar netleştikçe sürecin fiyatlaması her iki yöne de farklılaşabilir.”

Dolar/TL geçen haftaya 5.64 seviyesinin altını test ederek başlasa da jeopolitik risklere yönelik endişelerle hafta içinde 5.75’in üzerini gördü. Enflasyonun eylülde tahminlerin altında kalması ardından ise Merkez Bankası’nın ekimde beklentilerin üzerine faiz indirimi yapabileceği endişesi lirayı daha da baskıladı.

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Cuma günü kapanışta 5.70 seviyesinde olan dolar/TL, ABD’nin Türkiye’nin Suriye operasyonu hakkındaki açıklamasının ardından en yüksek 5.75 seviyesinde işlem gördü. Hacimlerin sınırlı kaldığı saatlerde kur güne 5.7150 civarında başladıktan sonra 2 Ekim’den beri en yüksek seviyeleri test etti. Kur saat 10:00’da 5.7465/5.7485 seviyesinde.

Dolar karşısındaki değer kaybının yüzde 1’e yaklaştığı lira gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Lira yaklaşık yüzde 0.8 değer kaybederken benzer para birimleri dolar karşısında artı eksi yüzde 0.2 bandında hareket ediyor.