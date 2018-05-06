ABD’nin ‘silah ambargosu’ tasarısına misilleme sinyali: Karşılığını alırlar

Türkiye’ye büyük silah satışlarının askıya alınmasına ilişkin ABD Kongresi’ne tasarı sunulmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington’a sert çıktı: “ABD bize ambargo veya bize yönelik bir adım atarsa Türkiye mutlaka buna cevap verir. Karşılığını alırlar.”

Temsilciler Meclisi’ne gönderilen tasarı, başta Rusya’dan S-400 hava savunma füzeleri alımı olmak üzere Türkiye’nin son dönemde uyguladığı askeri hamlelere yönelik bir yaptırım niteliğinde.

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‘Rusya ile de ABD ile de olur’

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu Batılı ülkelerin Rusya ile Türkiye’nin ilişkisini sorgulamaması gerektiğini belirterek, “Bu coğrafyada yaşayan ülkeler herkesle dengeli bir politika izlemelidir. Bizim NATO üyeliğimiz başka ülkelerle iyi ilişkiler kurmamıza engel değil. Ya da NATO üyeliğimize alternatif arayışında olduğumuzu kimse söyleyemez. Biz Rusya ile de ABD ile iyi ilişkiler içinde olabilir” diye konuştu.

‘Uymak zorunda değilim’

S-400’ler ve ABD’nin silah ambargosu sinyalleri vermesiyle ilgili soru üzerine de Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Artık tek kutuplu dünya bitti. ‘Ben süper gücüm, herkes benim kanunuma uyacak’ diye bir şey yok. BM var, uluslararası örgütler var. Oralardan bir karar çıkarsa herkes uyar. Ama bir ülkenin aldığı karara ben uymak zorunda değilim. Dolayısıyla ABD’nin bize yaptırım uygulaması mantıksız ve yanlış. Ben de ABD’ye cevap veririm. Ne olacak? ABD bize ambargo veya bize yönelik bir adım atarsa Türkiye mutlaka buna cevap verir. Ama biz bunu arzu etmeyiz. Böyle bir duruma niye gelelim? ABD bu anlayıştan vazgeçmeli.”

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‘Patriotları satmadılar’

Türkiye’nin Patriot hava savunma füzesi almak için ABD’ye başvurduğunu ve satılmadığını Türkiye’yi korumak için sınırda bulunan Patriot bataryalarını İtalya ve İspanya dışındaki ülkelerin çektiğini hatırlatan bakan şöyle devam etti: “O yüzden benim hava sahamı korumam lazım. Korumak için de ihtiyacım olanları almam lazım. Benim acil olarak ihtiyacım var. Sen vermezsen ben başkasından alacağım. Hem vermiyorsun, hem de başkasından aldığım zaman bunu sorguluyorsun, yaptırım uygularım diyorsun. Türkiye senin emrine bir ülke değil ki. ‘Bu ülkeden şunu alırsın, bunu alamazsın’ diye konuşmak üst perdeden konuşmak veya tehdit etmek doğru bir yaklaşım değil ve müttefikliğe sığmaz. Zaten kanundan önce Rusya ile biz bu işlemleri başlattık… Biz ilişkileri düzeltmeye çalışırken böyle adım atarlarsa Türkiye’den karşılığını alırlar. Artık eski Türkiye yok.”

Yeni geliştirilen F-35’lerin Türkiye’ye satışının durdurulmasına ilişkin soru üzerine ise Çavuşoğlu, “Böyle bir yanıtımız olacağını ABD’ye de söyledik. Brüksel’de göreve yeni başlayan ABD Dışişleri Bakanı’na söyledim” dedi.