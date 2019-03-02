ABD’nin S-400 şartı vardı: Çavuşoğlu’na göre Patriot müzakereleri başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’den Patriot füzesi alımı için müzakerelerin başladığını açıkladı.

Patriot (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin temmuz ayından itibaren başlayacağı açıklanmıştı.

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Türkiye’ye Patriot füze sistemleri konusunda resmi bir teklif sunan ABD ise NATO sistemleri ile uyumlu olmayan S-400’lerin satın alınması halinde Türkiye’nin ABD yaptırımları ile karşılaşabileceğini açıklamıştı.

‘Patriot alamadığımız için S-400’ü tercih ettik’

DW Türkçe’nin haberine göre Eskişehir’de yerel televizyon kanalına konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Patriot talebine ilişkin iki yıl önce Washington yönetimine gönderdiği mektuba olumlu yanıt geldiğini belirtti. Çavuşoğlu dolayısıyla müzakerelerin başladığını kaydetti.

Türkiye’nin Rusya ile yaptığı S-400 füze sistemi alımı anlaşmasından vazgeçmesinin söz konusu olmadığını belirten Çavuşoğlu, ABD’den Patriot alamadıkları için S-400’ü tercih ettiklerini hatırlattı.

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Çavuşoğlu, “Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor. Şimdi Amerika bunu söylüyor ama bizim için önemli şeyler var. Birincisi fiyat. İkincisi teslim süresi. Üçüncüsü ileride ortak üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, olmayacak mı?” diye konuştu.

Son olarak Bloomberg ajansı, ABD yönetiminin S-400’den vazgeçilmesi karşılığında Türkiye’ye sonbahara kadar Patriot teslim etme teklifinin Ankara tarafından reddedildiğini iddia etmişti.

Askeri ilişkiler S-400 raporuna bağlı

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alma kararı ABD Kongresi’nin tepkisine de neden olmuştu. ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından savunma yasasında Türkiye’nin de dahil olduğu F-35 savaş uçakları programına ilişkin de şerh düşülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da söz konusu savunma yasasının da içinde yer aldığı 2019 bütçe torba yasasını şubat ayında imzalamıştı.

Buna göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirileceği bir raporun 1 Kasım’a kadar Kongre’ye sunulması gerekiyor.

Patriot füzelerinin satışı, uçakların teslimatı ve Türkiye’nin F-35 programından tamamen çıkarılıp çıkarılmamasına ilişkin kararların da bu raporun sonucunda şekillenmesi planlanıyor.

Siparişler verildi, pilotlar eğitim görüyor

Türkiye’nin toplam 100 adet F-35 savaş uçağı satın alması öngörülürken, halihazırda 30 adet uçak için sipariş verilmiş durumda.

Türkiye’nin F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için teslim töreni yapılmıştı. Uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyordu. Türk pilotlar da uçakla ilgili ABD’de eğitim görüyor.