ABD’nin petrol stokları 7.5 milyon varil azaldı

ABD’nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7.5 milyon varil azaldı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7.5 milyon varil (yüzde 1.4) azalışla 531.7 milyon varile gerilediğini açıkladı.

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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 100 bin varil artışla 656.1 milyon varile ulaştı.

Piyasa beklentisi stokların 2.1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 5.7 milyon artış göstermişti.

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Benzin de geriledi

Sözkonusu dönemde, ABD’nin benzin stokları ise 3.1 milyon varil (yüzde 1.3) azalışla 248.5 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 640 bin varil azalacağı yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 4.8 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Üretim azaldı

ABD’nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1.82 milyon varil azalarak 5.56 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 156 bin varil artışla 2.54 milyon varile yükseldi.

Negatif fiyattan işlem

Covid-19 tedbirleri kapsamında fabrikaların üretime ara vermesi, uçuşların durdurulması ve araç kullanımının düşmesi gibi nedenler petrol talebini azaltmış, nisanda ABD’de WTI (West Texas Intermediate) ham petrolü işlem tarihindeki en düşük fiyata gerileyerek ilk defa negatif fiyattan işlem görmüştü.