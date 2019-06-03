ABD’nin ‘ön şartsız görüşme’ teklifine İran’dan yanıt: Önce pişman olmalılar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ‘Ön şartsız görüşmeye hazırız’ teklifine yanıt verdi: “Düşman önce pişman olup müzakere masasına dönmeli”

Fotoğraf: Reuters

Pompeo, İsviçre dışişleri bakanı ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, Ruhani’nin uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına cevap vererek bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurgulamıştı

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Başkent Tahran’da konuşan Ruhani, ‘düşmanın‘ önce kendi şartlarını İran’a dayattığını, daha sonra da müzakere için ‘hiçbir ön şart’ aramadığına vurgu yaptı.

İran cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Düşman, pişman olup müzakere masasına dönmediği sürece de bizim dik durmak ve direnişten başka seçeneğimiz yoktur. Düşman hiç tereddüde mahal vermeden gerçekten seçtiği yolun yanlış olduğunu anlarsa, o zaman müzakere masasına oturur ve tüm sorunları çözeriz.”