ABD’nin ödül koyduğu Maduro’dan Trump’a tepki: Irkçı kovboylar gibi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanması veya tutuklanması için ABD’nin 15 milyon dolar (96 milyon lira) ödül koymasına ilişkin, “(ABD Başkanı) Donald Trump hükümeti, aşırı derecede bağnaz, bayağı, sefil bir hareketle bir dizi sahte suçlama başlattı” dedi.

Maduro, devlet başkanlığı sarayı Miraflores’te Covid-19 salgınına karşı kurulan komisyon toplantısında konuştu.

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Maduro, ABD Başkanı Trump için “Tıpkı 19. yüzyılın ırkçı kovboyları gibi savaşmaya hazır olan devrimcilerin başına ödül koyuyorlar. Sen sefil birisin Donald Trump. O sadece ırkçı ve üstünlük yanlısı davranmıyor, uluslararası ilişkileri bir zorba gibi yönetiyor.”

ABD Adalet Bakanlığı ‘uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu’ gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığını, Maduro’nun yakalanması veya tutuklanması için 15, diğer dört yönetici için de 10 milyon dolar (64 milyon lira) ödül koyduğunu açıklamıştı.