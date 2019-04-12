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Yaramazlara biraz batar!

ABD’nin müstakbel büyükelçisi: Türkiye’ye S-400’de doğru karar için baskı yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye büyükelçiliğine aday gösterdiği David Michael Satterfield, S-400 konusunda “Onaylanırsam, Türkiye’ye doğru stratejik kararı vermesi için baskı yapacağım” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Satterfield, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin adaylık oturumunda soruları yanıtladı.

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AA’nın haberine göre, Satterfield, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, “Türkiye, F-35 programına katılımını büyük riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya” dedi.

Satterfield, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması durumunda ABD’nin Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemi satışı yapmayacağını da kaydetti.

Halen ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yakın Doğu ilişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Ankara büyükelçisi olabilmesi için Senato’da yapılacak oylamayı bekliyor.

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1980 yılından beri özellikle Orta Doğu’da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD’nin gözlemcisi olarak katılmıştı.

2017’de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl Türkiye Büyükelçisi John Bass’ı Afganistan büyükelçisi olarak atamış, Bass’tan sonra Türkiye’ye büyükelçi ataması yapmamıştı.

İlişkilerde gerilim kaynağı

Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı Washington ile arasında gerilim kaynağı olmaya devam ediyor. Washington S-400 füzelerinin Türkiye’nin de satın aldığı gelişmiş F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye attığını savunuyor.

Türkiye, Rusya ile S-400 alımı için yapılan anlaşmanın bitmiş bir anlaşma olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da son olarak Türkiye’nin S-400’leri teslim tarihini erkene alabileceğini söylemişti.

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