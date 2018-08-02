Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’nin mal varlığını dondurma kararı aldığı Bakan Gül: Yurtdışında tek kuruşum yok

 

ABD’nin yaptırım kararı aldığı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül “Türkiye dışında tek kuruşum yok” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ABD, İzmir’de tutuklu pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağın açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gül’e ülkeye giriş yasağı koymuş ve varsa ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Reklam

Gül, Twitter’dan şunları yazdı: “Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD’de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep’te küçük bir zeytinlik alırım.”

Dört partiden ABD’ye karşı ortak açıklama: Milletimizin kararlılığını ifade ediyoruz

Bloomberg: ABD’yle pazarlıkta Çavuşoğlu ‘Halkbank şartı’ koştu, anlaşma çöktü

Dışişleri’nden ‘yaptırım kararı’na: Saldırgan tutumun karşılığı aynıyla verilecek

Hükümetten ‘yaptırım kararı’na: Karşı yaptırım listesi hazırlanıyor, tedbir alınacak

‘Pastör krizi’: ABD’den bakanlar Soylu ve Gül’e yaptırım kararı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...