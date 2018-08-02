ABD’nin mal varlığını dondurma kararı aldığı Bakan Gül: Yurtdışında tek kuruşum yok

ABD’nin yaptırım kararı aldığı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül “Türkiye dışında tek kuruşum yok” dedi.

ABD, İzmir’de tutuklu pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağın açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gül’e ülkeye giriş yasağı koymuş ve varsa ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

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Gül, Twitter’dan şunları yazdı: “Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD’de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep’te küçük bir zeytinlik alırım.”