ABD’nin mal varlığını dondurma kararı aldığı Soylu: Bir malımız var, FETÖ

Washington yönetiminin yaptırım kararı aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ilk açıklama geldi: “Amerika’da bir malımız var; FETÖ.”

ABD, İzmir’de tutuklu pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağını açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhemit Gül’e ülkeye giriş yasağı koymuş ve varsa ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

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Soylu Twitter’dan paylaştığı mesajda “Amerika’da bir malımız var; Fetö (Pensilvanya’da ikamet eden Fethullah Gülen’i kastediyor). Onu da orada bırakmayız, Alacağız!” dedi.