Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’nin mal varlığını dondurma kararı aldığı Soylu: Bir malımız var, FETÖ

 

Washington yönetiminin yaptırım kararı aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ilk açıklama geldi: “Amerika’da bir malımız var; FETÖ.”

Fotoğraf: DHA

ABD, İzmir’de tutuklu pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağını açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhemit Gül’e ülkeye giriş yasağı koymuş ve varsa ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Reklam

Soylu Twitter’dan paylaştığı mesajda “Amerika’da bir malımız var; Fetö (Pensilvanya’da ikamet eden Fethullah Gülen’i kastediyor). Onu da orada bırakmayız, Alacağız!” dedi.

ABD’nin malvarlığını dondurma kararı aldığı Bakan Gül: Yurtdışında tek kuruşum yok

ABD Başkan Yardımcısı: Yaptırımlar pastör serbest bırakılana kadar sürecek

ABD’den yaptırım üstüne yaptırım: F-35 satışını durduran tasarı Senato’dan geçti

ABD’nin malvarlığını dondurma kararı aldığı Bakan Gül: Yurtdışında tek kuruşum yok

Dört partiden ABD’ye karşı ortak açıklama: Milletimizin kararlılığını ifade ediyoruz

Bloomberg: ABD’yle pazarlıkta Çavuşoğlu ‘Halkbank şartı’ koştu, anlaşma çöktü

Dışişleri’nden ‘yaptırım kararı’na: Saldırgan tutumun karşılığı aynıyla verilecek

Hükümetten ‘yaptırım kararı’na: Karşı yaptırım listesi hazırlanıyor, tedbir alınacak

‘Pastör krizi’: ABD’den bakanlar Soylu ve Gül’e yaptırım kararı


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...