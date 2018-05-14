ABD’nin Kudüs büyükelçiliği bugün açılıyor: Filistinliler geniş çaplı protesto hazırlığında

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

ABD uluslararası toplumun tepkisine rağmen Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdığı büyükelçiliğini bugün açacak.

Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Kudüs kararı’ doğrultusunda taşınan ABD büyükelçiliğine yönelik geniş çaplı protestolara hazırlanırken, İsrail tarafı geceyi kutlamalarla geçirdi.

Reklam

Trump, geçen yılın aralık ayında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını belirterek büyükelçiliğin Kudüs’e taşınacağını duyurmuştu. Elçiliğin bugün, İsrail’in kuruluşunun 70’inci yıldönümünde taşınması planlanıyor. İsrail, 14 Mayıs 1948’de kurulmuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre, açılışta ABD’yi temsilen yer alacak Hazine Bakanı Steven Mnuchin bir heyet eşliğinde dün İsrail’e ulaştı. Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner’in de bugünkü açılışa katılması bekleniyor.

Reklam

ABD’nin kararını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün tüm ülkelere temsilciliklerini Kudüs’e taşıma çağrısı yaptı.

Kutlama ve protesto

Binlerce İsrailli de dün akşam Kudüs’ün Altı Gün Savaşı ile ‘yeniden birleşmesi’ni kutladı. 1967 yılındaki savaşta İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü ele geçirmişti.

Doğu Kudüs’ün statüsüne ilişkin iki taraf arasında uzun yıllardır uzlaşma sağlanamazken, Filistinliler, Doğu Kudüs’ü ileride kuracakları bir devletin başkenti olarak görüyor.

Bugün yapılacak açılış öncesi 1 milyona yakın kişinin Gazze Şeridi’nde protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor. Ramallah kentinde de binlerce kişinin katılacağı bir yürüyüş planlandı. Filistinlilerin protesto gösterilerinde İsrail güvenlik güçleriyle arbede yaşanmasından endişe ediliyor.