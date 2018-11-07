ABD’nin ilk kadın Müslüman vekillerinden Tlaib: Trump’a anayasa ‘öğretmişliği’ var

ABD’de Demokratların uzun yıllar sonra ilk kez Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanması çeşitliliği de beraberinde getirdi.

Temsilciler Meclisi’ne yaklaşık 90 kadın seçildi. Seçilen üyelerin ırk ve etnik köken bakımından çeşitli oluşu ise dikkat çekici bir nokta.

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Filistin’den göç eden bir ailenin en büyük çocuğu

Bu isimlerden biri Demokrat Partili Rashida Tlaib. ABD’nin ilk Müslüman kadın vekillerinden biri o.

Tlaib, ABD’ye göç etmiş Filistinli bir ailenin 14 çocuğundan en büyüğü. Kudüs yakınlarında doğan babası, oradaki Ford fabrikasında çalışmış. Annesi ise Batı Şeria yakınlarında doğmuş.

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Tlaib, ailesini “Ailem harika birer Amerikalıdır. Göç edeceklerini ise akıllarına bile getirmemişler” diye anlatıyor.

Rashida’nın iki çocuğu var.

Hukuk eğitiminden hak mücadelesine

Detroit’teki Wayne Devlet Üniversitesi’nde ve Western Michigan Üniversitesi’nde hukuk okuyan Tlaib, üç dönem boyunca yasama meclisinde görev yaptıktan sonra eyaletin dönem sınırlamasına takıldı. Bunun üzerine bir sivil toplum kuruluşunda avukat olarak çalışmaya başladı.

Hangi konularda çalışıyor?

Burada bir yandan yükselen Arap ve Müslüman karşıtlığıyla mücadele ederken, diğer yandan kendini vergi kaçakçılarıyla mücadeleye adadı. Varlıklı şirketlerin vergi kaçırmaları ve haksız veri iadesi almalarına odaklanan Tlaib’in, işsizlik, yolsuzluk ve çevre kirliliği gibi konularda da çalışmaları bulunuyor.

Tlaib’in yasama meclisinde ortaya koyduğu vizyon ise siyasetçi kişiliğinin de temellerini oluşturmuş.

2008 yılında Michigan’da eyalet yasama meclisine seçilen ilk Müslüman kadın olma unvanını elinde bulunduran Tlaib, ABD çapında da herhangi bir eyalet yasama meclisine seçilen ikinci müslüman kadın.

Tlaib, kampanyası boyunca eğitim giderlerinin azaltılması, ücretsiz sağlık klinikleri, çocuklar için okul sonrası programları, yaşlılar için eve ücretsiz yiyecek programı gibi konularda faaliyet gösteriyor. Hukukçuluk yıllarında uğraştığı mortgage ve vergi kaçırma konuları yine bu konuda yeni düzenleme vaatlerinin temelini oluşturuyor.

Trump’ı protesto etmiş

Tlaib aynı zamanda aktivist bir kişiliğe sahip.

ABD Başkanı Donald Trump seçildikten sonra Detroit’e konuşmaya geldiği vakit onu protesto etti. Çocuklar için daha iyi yasalar getirmesini istediği Trump’a “Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor. ABD Anayasası’nı okuyun” diye çıkıştı. Ancak konuşmaya devam ederken güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı.

Tlaib, bu anları şöyle anlatıyor: “Trump’ın evimden birkaç kilometre uzağa konuşmaya geldiğini duyunca, bulunduğu salona gitmeye karar verdim.”

Müslüman lideri tacizle suçlamış

Tlaib aynı zamanda Amerikan-Arap Ayrımcılık Karşıtı Komite’nin Michigan bürosunun direktörü Imad Hamad’ı cinsel tacizle suçlayan birkaç kadından biri. Hamad, bu suçlamaların ardından üzerinde oluşan baskı sebebiyle 2013’te emekliye ayrılmak zorunda kaldı.