ABD’nin ilk kadın Müslüman vekillerinden Omar: 14 yaşından beri siyasette

ABD’de Demokratların uzun yıllar sonra ilk kez Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanması çeşitliliği de beraberinde getirdi.

Temsilciler Meclisi’ne yaklaşık 90 kadın seçildi. Seçilen üyelerin ırk ve etnik köken bakımından çeşitli oluşu ise dikkat çekici bir nokta.

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Ilhan Omar’ın ailesi de tıpkı Rashida Tlaib gibi ABD’ye göç eden ailelerden. Başörtülü oluşu onu ABD siyasetinde ayrı bir noktaya yerleştiriyor.

Omar, artık ABD’nin Müslüman kadın vekillerinden biri.

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Somali’deki iç savaştan kaçan ve yedi yıl boyunca Kenya’daki bir göçmen kampında yaşamak zorunada kalan Omar’ın ailesi, o daha küçükken ABD’nin Virginia eyaletine göç etmiş. 1997 yılında Minneapolis’e yerleşmişler.

Omar burada üç yıl içinde İngilizce öğrenip siyaset bilimi bölümünden mezun olmuş.

Evli ve üç çocuğu var.

İlk Somali kökenli yasama meclisi üyesi

Omar’ın siyasete ilgisi henüz 14 yaşında, dedesinin mahalle toplantılarındaki konuşmalarında çevirmen olarak görev yapmasıyla başlamış.

Yıl 2016’ya geldiğinde ise Omar, ABD’deki ilk Somali kökenli Müslüman yasama meclisi üyesi oldu. Ardından yürüttüğü kampanyanın başarılı olmasıyla birlikte Minnesota Temsilciler Meclisi’ne seçildi.

‘Dünyayı değiştiren kadınlardan biri’ ve belgeseli var

Omar geçen sene Time dergisi tarafından hazırlanan ‘Dünyayı değiştiren kadınlar’ listesinde 46 kadından biriydi. Vogue dergisi ise bu yılın şubat ayında Omar’ın ailesini ‘bildiğimiz dünyayı değiştiren beş aile’den biri olarak gösterdi.

Omar’ın siyasi kampanya günlüklerinden oluşan ‘Time for Ilhan’ isimli bir belgesel de bu sene yayınlandı ve iki film festivaline seçildi.

Hangi konularda çalışıyor?

Omar’ın odaklandığı pek çok konu var ama bunların toplamı daha sosyal bir devlet anlayışını ortaya koyuyor.

Çocuklar için okul öncesi eğitimin güvenceye alınması ve üniversite öğrencilerinin borçlandırılmadan eğitim görmesi için program hazırlayan Omar, herkese eşit ve düşük ücretli sağlık sistemi öngörüyor. Ona göre demokratik bir ekonominin olmazsa olmazı ise ekonominin zenginlerin eline teslim edilmemesi.

Göçmen olan Omar göç politikaları üzerine de çalışıyor. Mevcut göç sisteminin adil olmadığını ve göçmenlerin ABD’ye entegrasyonu için vatandaşlığın kolaylaştırılmasını talep eden Omar, ABD ordusunun dünya çapındaki faaliyetlerinin de azaltılması gerektiği görüşünde.

ABD’de pek çok siyasetçinin gündemine almadığı LGBTİ+ mücadelesine de destek veren Omar, topluluğun önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor.