ABD’nin izni gerekiyor: Pakistan’a ATAK ihracatı zora girdi

Türkiye’nin Pakistan’a ATAK helikopteri satışının ABD’nin iznine bağlı olduğu bildirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Buna göre Türkiye, Pakistan’a 30 ATAK helikopteri satacak. Bunun 1.5 milyar dolarlık ‘rekor’ bir ihracat olduğu da belirtilmişti.

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Ancak bu satış yapılamayabilir.

Hürriyet’ten Eray Görgülü’nün haberine göre helikopterin motor hakları nedeniyle ABD Savunma Bakanlığı’ndan Kasım 2018’e kadar izin alınmak zorunda.

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İzin çıkmazsa satış sürecinin uzaması gündemde. Savunma kaynakları, ABD’yle yaşanan gerilim satışı etkileyebileceğinden endişeli.

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye ihracat izni vermezse sözleşme uzatma teklifini değerlendirecek olan Pakistan makamları, ihracat anlaşmasının geleceğine karar verecek.

ABD’yle gerilim

İzmir’de terör örgütlerine yardım ve casusluk yaptığı suçlamalarıyla iki yıldır tutuklu yargılanan pastör Andrew Brunson, 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırımlar uygulama’ tehdidiyle karşılık vermişti.

Washington yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki malvarlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını oylayıp kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise buna karşılık eğer varsa ABD içişleri ve adalet bakanlarının Türkiye’deki malvarlıklarını dondurma kararı aldıklarını açıklamıştı.