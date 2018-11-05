ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları: Türkiye muaf olacak sekiz ülke arasında

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından muaf olacak sekiz ülke arasında Türkiye’nin de bulunduğunu açıkladı.

ABD, 50 İran bankası ve 700’den fazla İranlıyı yaptırım listesine aldı. ABD, İran Havayolları ve 65 uçağı da yaptırım listesine dahil etti. İran gemicilik ve enerji Sektöründeki 200’den fazla kişi ile gemilerin de yaptırım listesinde olduğu açıklandı.

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ABD’nin petrol ithalatı konusunda muafiyet uyguladığı ülkeler, Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan oldu.

ABD tarafından 180 günlük bir muafiyet öngörülürken, sekiz ülkenin bu sürede İran’dan enerji ithalatını düşürmeleri isteniyor.

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Pompeo, İran’la yeni anlaşma yapmayı umduklarını da belirtti.

Yaptırımlar yeniden devrede

İran’a yönelik yaptırımlar 2015’teki nükleer anlaşmanın ardından kaldırılmıştı.

ABD, İran’la varılan nükleer anlaşmadan geçen aylarda tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı. Ayrıca çekilmeyle birlikte, İran’a uygulanan ancak askıya alınan yaptırımlar da devreye alınmıştı.

ABD cephesi, İran’ın nükleer anlaşmaya aykırı olarak gizlice nükleer silah üretimi çalışması yaptığını öne sürüyor. Yaptırımlar 4 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girdi.