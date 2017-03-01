ABD’nin Irak’taki en üst düzey komutanı: Kürtler Rakka operasyonuna katılacak

ABD ordusunun Irak’ta bulunan en üst düzey komutanı General Stephen Townsend, Kürt güçlerinin Rakka operasyonunda yer alacağını açıkladı.

Reuters’in haberine göre Townsend, Irak’ın başkenti Bağdat’tan video konferansla bir basın toplantısı düzenledi.

ABD’li komutan, IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’yı almak için Kürt güçlerinin de operasyona katılacağını vurguladı: “Rakka operasyonunda Kürt güçler de olacak, burası kesin. Ancak bu güçlerin sayıları, büyüklüğüyle ilgili şu anda bir şey söyleyemem.”

Townsend, ABD’nin operasyonu hızlandırmak için bölgeye daha fazla asker gönderme ihtimalinin az olduğunu belirtti: “Çok sayıda koalisyon askeri getireceğimizi sanmıyorum, bunun başlıca nedeniyse yaptığımız şeyin işe yaraması. Takviye asker getirme durumu söz konusu olsa bile, hem burada Irak’ta hem de Suriye’de yerel orada olma nedenlerimizi anladıklarından emin olmak için ortaklarımızla çalışacağız.”

Reuters, sabah saatlerinde Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun Menbiç kasabasında YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) saldırdığını bildirmişti.