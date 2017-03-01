Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

ABD’nin Irak’taki en üst düzey komutanı: Kürtler Rakka operasyonuna katılacak

 

ABD ordusunun Irak’ta bulunan en üst düzey komutanı General Stephen Townsend, Kürt güçlerinin Rakka operasyonunda yer alacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre Townsend, Irak’ın başkenti Bağdat’tan video konferansla bir basın toplantısı düzenledi.

ABD’li komutan, IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’yı almak için Kürt güçlerinin de operasyona katılacağını vurguladı: “Rakka operasyonunda Kürt güçler de olacak, burası kesin. Ancak bu güçlerin sayıları, büyüklüğüyle ilgili şu anda bir şey söyleyemem.”

Townsend, ABD’nin operasyonu hızlandırmak için bölgeye daha fazla asker gönderme ihtimalinin az olduğunu belirtti: “Çok sayıda koalisyon askeri getireceğimizi sanmıyorum, bunun başlıca nedeniyse yaptığımız şeyin işe yaraması. Takviye asker getirme durumu söz konusu olsa bile, hem burada Irak’ta hem de Suriye’de yerel orada olma nedenlerimizi anladıklarından emin olmak için ortaklarımızla çalışacağız.”

Reuters, sabah saatlerinde Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun Menbiç kasabasında YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) saldırdığını bildirmişti.

ABD’den örtülü uyarı: Türkiye’nin Menbiç’e müdahalesi IŞİD’le mücadeleyi etkiler

DSG yeni ağır silah sözü almış: ‘ABD Menbiç’i Türkiye’ye karşı koruyacak’

Çavuşoğlu Suriye’de ‘yeni hedef’i işaret etti: Menbiç YPG’den temizlenmeli

‘El Bab tamamen kuşatıldı’ diyen Bakan Işık: Sırada Menbiç ve Rakka var

ABD ziyareti sonrası konuşan DSG yöneticisi: Türkiye yaklaşırsa çatışma çıkar

Erdoğan, Suriye’de hedef tazeledi: Sırada Menbiç ve Rakka var

İkinci parti de ulaştı: ABD, DSG’ye zırhlı araç desteğine devam ediyor

DSG: Rakka operasyonunda Türkiye’nin hiçbir rolünü kabul etmiyoruz

Ankara duymasın: Obama’nın özel elçisi, YPG öncülüğündeki DSG’ye ‘minnettar’

New York Times: CIA destekli ÖSO ile Pentagon’un DSG’si Suriye’de karşı karşıya

Adres ‘Kobani’: Zırhlı araçlar DSG’ye değil, Arap Koalisyonu’na verilmiş

DSG: Trump geldiğinden beri ABD’den daha çok destek alıyoruz

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...