ABD’nin Irak büyükelçiliği vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etme çağrısında bulundu

ABD’nin Irak’ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları’nın Kudus Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Iraklı üst düzey milis komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldürmesinin ardından, ABD büyükelçiliği ABD vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

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Büyükelçiliğin açıklaması şöyle: “Irak ve bölgedeki artan gerilimler nedeniyle, ABD Büyükelçiliği Amerikan vatandaşlarını Ocak 2020 Seyahat Uyarı Belgesine kulak vermeye ve derhal Irak’tan ayrılmaya çağırıyor. ABD vatandaşları mümkünse havayolu ile ülkeden ayrılmalı ve eğer bu şekilde ayrılamazlarsa kara yoluyla diğer ülkelere gitmeliler.”