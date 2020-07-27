ABD’nin Güney Kore büyükelçisi, ‘diplomatik krize’ neden olan bıyığını kesti

ABD’nin Güney Kore Büyükelçisi Harry Harris, iki ülke arasında ‘diplomatik anlaşmazlığa’ neden olan bıyığını kesti.

Fotoğraf: Reuters

Harris, Japonya sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığı gerekçesiyle Güney Koreliler tarafından ‘hakaret’ olarak görülen bıyığına sonunda veda etti.

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Başkent Seul’da geleneksel bir berber dükkanına giden Harris, tıraşının her anını kaydettiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Yaz aylarında daha serin hissedebilmek için bıyıklarını kesme kararı aldığını belirten Harris, “Bunu yaptığım için memnunum. Bu yüzü yıllardır görmüyordum” dedi.

Glad I did this. For me it was either keep the 'stache or lose the mask. Summer in Seoul is way too hot & humid for both. #COVID guidelines matter & I'm a masked man! Enjoyed getting to know Mr. Oh & appreciated his heartfelt words about how much he values the #USROKAlliance. https://t.co/ja2WMD49Fr — Harry Harris (@USAmbROK) July 25, 2020

Annesi Japon, eski ABD donanması subayı Harris, Temmuz 2018’de Güney Kore’ye atandı. 1910-1945 yıllarında Japonya’nın sömürgesi konumundaki Güney Kore’de görev yapan sekiz Japon valinin de bıyıklı olduğunu anımsatan çok sayıda Güney Koreli, Harris’e tepki gösterdi.

Japonya, 1910 yılında Güney Kore’yi ilhak etmiş, kurulan sömürge rejimi 1945’e kadar sürmüştü. Bu, Seul için halen ilişkilere gölge düşüren bir konu olarak değerlendiriliyor.

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İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerin Güney Koreli kadınları seks kölesi olarak kullanması da iki ülke arasında yıllardır süregelen krizin kaynağı olarak görülüyor.