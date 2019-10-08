ABD’nin eski BM temsilcisi: Türkiye dostumuz değil, Kürtleri terk edemeyiz

ABD’nin eski Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının, ABD’nin müttefiklerini ‘ölüme terk etmek’ anlamına geldiğini savundu.

Fotoğraf: Reuters

ABD, Türkiye’nin olası bir operasyonuna katılmayacağını ve desteklemeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki bazı güçlerini çekmeye başlamıştı. Bunun yanısıra Trump, Türkiye’yi ‘kendisine çizilen sınırı aşarsa ekonomisini mahvetmekle’ tehdit etmişti. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) de ‘Türkiye işgaline karşı her türlü teklife açık olduğunu’ açıklamıştı.

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Şu anda Güney Carolina valisi Haley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘Türkiye dostumuz değil‘ etiketini kullanarak, “Arkamızı kollamalarını istiyorsak biz de her zaman müttefiklerimizin arkasını kollamalıyız. Kürtler Suriye’de IŞİD’e karşı başarılı savaşımızda rol oynadı. Onları ölüme terk etmek büyük bir hata” dedi.