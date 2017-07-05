ABD’nin elektronik cihaz yasağı Türkiye için kalktı

ABD’nin sekiz ülkede uyguladığı elektronik cihaz yasağı Türkiye’de bu sabah kalktı.

Martta başlatılan uygulamaya göre yolcular, uçağa binmeden önce yanlarındaki elektronik cihazları kargo bölümüne teslim etmek zorundaydı.

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Cihazların kabine alınmama gerekçesi olarak da terör tehdidi olarak gösteriliyor. Yasak ABD’ye direkt uçuşları kapsıyor.

102 gün sonra bitti

Yasak kapsamındaki ülkelerden olan Türkiye’den THY’yle ABD’ye giden yolcular, elektronik cihazlarını kabine sokabildi.

Böylece yasak, 102 gün sonra, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan New York John F. Kennedy Havalimanı’na saat 06.45’te THY’nin TK-3 sefer sayılı uçağıyla sona ermiş oldu.

Yolcular elektronik cihazlarını iz dedektöründen geçirerek yanlarına alabildi.

Yasak, THY’nin Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angels, Miami, San Francisco ve Washington şehirlerine yaptığı seferlerinde de kalkmış oldu.

Yolcular memnun

Yolcu Emre Tokmak, yasağın kaldırılmasını ‘isabetli bulduğunu’ söylerken, yasağın bugün kaldırıldığından haberi olduğunu kaydetti: “Hatta uçak biletini alırken ‘Bir gün sonraya mı alsam, ne olur ne olmaz’ diye düşündüm ama kaldırılacağı söylenince bugüne aldım.”

Yolcu Hasan Orbay ise yasağın kalktığını net olarak öğrenemediği için bilgisayarını çantasına koyarak geldiğini ifade etti.

Güvenlik önemli artırılacak

ABD Ulaştırma Güvenlik Dairesi (TSA), geçen günlerde yasağı genişletmeyerek güvenlik önlemlerini artırma kararı almıştı.

Buna göre yolcular, yanlarındaki elektronik cihazları kabine sokabilmek için eşyaları ‘özel x-ray’ olarak adlandırılan tarayıcılardan geçirecek, burada bomba kontrolü yapılacak.

Öte yandan TSA yetkilileri ve İngiltere’den gelen heyet, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerde tomografi cihazlarının üç günlük çalışmaları kontrol edildi. DHA, İngiltere’nin uyguladığı yasağın perşembe günü kalkmasının beklendiğini yazdı.