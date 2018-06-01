ABD’nin ek gümrük vergileri yürürlükte: Kanada, Meksika ve AB’den misilleme geldi

Kanada ve Meksika, ABD’nin ithal alüminyum ve çeliğe gümrük vergisi getirme kararına misilleme yaptı, AB de kendi misilleme önlemlerinin hazır olduğunu açıkladı. Gelişmeler küresel ticaret savaşı endişesini canlandırdı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross dün yaptığı açıklamada iki ülke ve AB’den gelen çelik ve alüminyuma cuma günü 7.00’den itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

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Söz konusu ülkeler ve AB, ABD’nin mart ayında açıkladığı gümrük vergisinden geçici olarak muaf tutuluyorlardı.

Ross’un açıklamaları olası muafiyetlerle ilgili aylarca süren belirsizlikleri sona erdirdi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret müzakerelerine ilişkin yaklaşımının sertleştiğini ortaya koydu.

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Ross “Bir yandan Kanada ve Meksika ile diğer yandan Avrupa Komisyonu ile müzakerelere devam etmeyi bekliyoruz, çünkü çözülmesi gereken başka konular da var” dedi.

Diğer ülkelerden tepki

Çin, bütün ülkelerin normal ticaret düzenini koruması gerektiğini, ABD ile ticaret anlaşmazlığında görüşmelere açık olduğunu bildirdi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeier ise AB’nin Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma vergi uygulama kararına vereceği kesin yanıtın, Trump’ı bu konuyu yeniden düşünmeye sevk edeceği umudunda olduğunu söyledi. Altmeier AB’nin, yeni gümrük vergilerine muhatap olan Meksika ve Kanada ile ticaret konusunda birlikte çalışmasının mümkün olabileceğini de belirtti.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı (NAFTA) modernize etmek için ABD ile müzakereler sürdüren Kanada ve Meksika hızlı karşılık verdi. Kanada ABD’nin en büyük çelik tedarikçisi konumunda.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, viski, portakal suyu, çelik, alüminyum ve diğer ürünler dahil olmak üzere ABD’den ithal edilen 12.8 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi.

Başbakan Justin Trudeau, Freeland ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Amerikan yönetimi bugün bizi üzen bir karar aldı ve bu elbette olması gerektiği gibi misilleme tedbirlerine yol açacak” dedi.

‘Eşdeğer’ önlemler

Meksika ise birçok ABD tarım ve sanayi ürününe ‘eşdeğer’ önlemler olarak nitelendirdiği gümrük vergileri açıkladı.

Meksika ekonomi bakanlığının yaptığı açıklamaya göre domuz eti, elma, üzüm ve peynirin yanı sıra çelik ve diğer ürünleri hedef alan önlemler, ABD gümrük vergilerini kaldırana kadar yürürlükte olacak.

AB, Harley Davidson motosikletleri ve viskiye gümrük vergileri getirerek Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin siyasi tabanlarına yönelik tedbirler alma tehdidinde bulundu.

AB üyeleri, Washington gümrük vergileri muafiyetlerini sona erdirirse Avrupa Komisyonu’nun 3.4 milyar dolar değerinde ABD ihracatına vergi yükümlülüğü getirme planına büyük destek verdi.

AB’nin, Amerikan gümrük vergilerine hedef olabilecek ihraç mallarının potansiyel değeri 7.5 milyar dolar.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, “En büyük ortakları olan Avrupa ile bir ticaret savaşına girip girmeme kararı tamamen Amerikan yetkililerine aittir” dedi.