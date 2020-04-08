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Yaramazlara biraz batar!

ABD’nin ‘demokratik sosyalist’ adayı Sanders başkanlık yarışından çekildi

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti’nin aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu. 

Fotoğraf: Reuters

Gelir eşitsizliğini azaltma, asgari ücreti artırma vaatleriyle dikkat çeken Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kampanya sona eriyor ancak adalet mücadelesi devam ediyor” dedi.

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Tek aday Joe Biden

Yarıştaki liderliğini eski ABD başkan yardımcısı Joe Biden’a kaybeden Sanders, diğer seçimlerde de istediği sonuçları alamayınca rakibiyle arasındaki makas açılmıştı.

Sanders’ın yarıştan çekilmesiyle Biden, Demokrat Parti’nin tek adayı haline geldi. Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adayını açıklayacak.

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Ülkede 3 Kasım 2020’de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021’de Beyaz Saray’da başkanlık koltuğuna oturacak.

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