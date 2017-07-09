ABD’nin ‘bonzai’yle imtihanı: Oyunu değiştirdi, ne yapacağımızı bilmiyoruz

ABD’de, Türkiye’de ‘bonzai’ diye bilinen sentetik uyuşturuculardan kaynaklanan aşırı doz vakalarının artması yetkilileri alarma geçirdi.

Daily Beast’in haberine göre, New York’un Syracuase bölgesinde normalde bir ya da iki vaka gerçekleşirken, mayıs ayında bir gün içinde 18 aşırı doz vakası yaşandı.

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Aşırı doz vakalarının sebebi; kenevir, kokain veya morfin gibi uyuşturucuların etkilerini taklit etmek için kimyasal ortamda yaratılan sentetik maddeler.

Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’ne (DEA) göre ‘Spice’ veya ‘K2’ gibi isimlerle parlak paketler içinde satılan en az 90 farklı madde ve 200’den fazla sentetik karışım var.

Sentetiklerin halisünasyon, paranoya ve ölüm gibi tehlikeli yan etkileri bulunuyor.

‘Oyunu değiştirdi’

Uyuşturucu konusunda uzman bir profesör olan Northeastern Üniversitesi’nden Leo Beletsky “Sentetik uyuşturucuların ortaya çıkması oyunu birçok açıdan değiştirdi” diyor: “Ne içtiklerini bilmemeleri, insanların daha yüksek ve daha hızlı doz aşımı yaşamalarına sebep oluyor. Bu uyuşturucuları kontrol altına almak çok zor. Eğer bir madde yasaklanırsa üreticiler denetimi delmek için kimyasalları değiştirip yeni bir uyuşturucuyu piyasaya sürüyor.”

‘Ne yapacağımızı bilmiyoruz’

Doktor Michele Caliva’ysa sentetik uyuşturucuların etkisini şöyle anlatıyor: “Dün kullanan ve bugün aynı etkiyi görmeyi bekleyen bir kişi aniden böbrek yetmezliği yaşamaya veya kendini kötü hissetmeye başlıyor. Madde denetim altında değil ve biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

İki tasarı mecliste

Sorunu engellemek için iki kanun tasarısı meclise getirildi. Biri sentetik uyuşturucu araştırmalarını genişletmek, diğeriyse belli maddeleri suç kapsamına alınmasıyla alakalı.

Demokrat Partili Meclis üyesi Nydia Velazquez, sentetik uyuşturucularla ilgili ayrıntılı bir katalog oluşturma ve ulusal sosyal yardım kampanyasında insanları sentetik uyuşturucu hakkında bilgilendirmeye yönelik kaynak ayrılması önerilerinde bulundu.

Cumhuriyetçilerden John Katko’ysa sentetik maddelerin ithalini ve ticaretini en az bir ay süreyle durdurmayı önerdi.

‘Bu neden daha farklı olsun ki?’

Liberal görüşlü bir düşünce kuruluşunda yönetici olan Lauren Krisai yeni maddeleri sınıflandırma yasasına şüpheyle yaklaşıyor: “Bu yasa, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesine daha fazla yetki vermek dışında hiçbir işe yaramayacak. Eğer bir şeyin uyuşturucu kullanımını dizginleyeceği yönünde reklamı yapılıyorsa bence bu gerçekleşmeyecektir. Tarihsel olarak konuşursak, yıllardır maddeleri denetim altına alan yasalar uyuşturucu kullanımını ya aşırı dozları düşürmedi. Bu neden daha farklı olsun ki?”

Yine de yasa yalnızca iki partinin değil, cumhuriyetçi vekil Katko’nun bölgesinden güvenlik güçlerinin ve bazı hastanelerin de desteğini aldı.

Demokrat Vekil Caliva da, “Diyaloğumuzu açık tutmalıyız çünkü çok fazla sentetik madde var ve bu yüzden yeni yasa yapmak önemli” diyor.

‘Umudum yok’

Profesör Beletsky ise yasal düzenlemelerin sorunu çözmeye yetmeyeceği görüşünde: “Yasa yoluyla yapılan engellemeler sentetik uyuşturucu kullanımının asıl sebebini ortaya koymuyor. Başka şeyler için de aynı yaklaşımı denedik ancak etkili olmadı. Bu konuda çalışmayı ve sorunu işaret etmeyi çok isterim ancak böyle bir şey yapılacağına dair pek umudum yok. Bir şeyleri her zaman yasaklayabiliriz ancak bu herhangi bir değişim yaratmayacaktır.”