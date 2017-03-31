ABD’nin BM temsilcisi: Önceliğimiz Esad’ın iktidardan devrilmesi değil

ABD’nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Niki Haley, ülkenin Suriye politikasında önceliğin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın iktidardan devrilmesi olmadığını söyledi.

Dün gazetecilere açıklama yapan Haley, Barack Obama yönetiminin yaptığı gibi önceliği Esad’a veremeyeceklerini belirterek, “Herkes katılacağı savaşı seçer; böyle bakınca konu önceliklerin değiştirilmesi oluyor ve artık bizim önceliğimiz Esad’ın gitmesi değil” dedi.

‘Esad’ı yerinden atmaya mı odaklanacağız? Hayır’

Suriye halkı için önemli değişikliklerin sağlanması için yapılacaklara ve kiminle çalışılacağına dikkat çekeceklerini kaydeden Haley, “Esad’ın bir engel olduğunu düşünüyor muyuz, evet. Peki Esad’ı yerinden atmaya mı odaklanacağız? Hayır. Odaklanacağımız nokta, Suriye’de bazı değişikliklerin gerçekleşmesi için orada baskı yaratmaktır” diye konuştu.

‘Gerçek durumun kabullenilmesini yansıtıyor’

Reuters’a konuşan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir isim, Haley’in sözlerinin gerçek durumun kabullenilmesini yansıttığını dile getirerek, “Esad ülkenin tümünde sözünü geçirecek gücü asla elde edemeyecek. Bizim odak noktamız IŞİD’in ve el Kaide’nin yenilmesi ve Suriye’nin teröristler için bir sığınak olarak kullanılmasını engellemektir” dedi.

Trump’ın Esad’a verdiği ‘ılımlı’ mesajlar, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günlerde tartışma yaratmıştı.