ABD’nin birçok eyaletinde rekor sayıda yeni ‘corona’ vakaları ve hastaneye yatışlar bildirildi

ABD’de birçok eyalet yeniden açılma sürecine girmişken, Florida ve Teksas dahil olmak üzere birçok eyalette rekor sayıda yeni corona virüsü vakaları ve hastaneye yatışlar bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters ajansının hesaplamasına göre, Alabama, pazar günü art arda dördüncü günde, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, Kuzey Carolina, Oklahoma ve Güney Carolina da son üç günde rekor sayıda yeni vaka bildirildi.

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Birçok eyalet sağlık yetkilisi, artışın kısmen mayıs ayı sonunda Anma Günü tatili süresince toplanmalardan kaynaklandığını belirtti.

Virüsün en fazla görüldüğü noktalardan biri olan Louisiana’da, yeni vakalar 1200’den fazla yükselerek 21 Mayıs’tan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

ABD genelinde cumartesi günü 25 binden fazla yeni vaka bildirildi. Bu vaka sayısı kısmen son altı hafta boyunca yapılan testlerde önemli bir artıştan kaynaklanıyor ve 2 Mayıs’tan bu yana bir cumartesi günü için en büyük artış.

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Sağlık görevlileri bu eyaletlerin birçoğunda rekor seviyede hastaneye yatışlar görülmesinin rahatsız edici olduğunu belirtti.

Arkansas, Kuzey Karolina, Teksas ve Utah cumartesi günü rekor sayıda hasta hastaneye yatırıldı. Güney Carolina’da, bölgeye bağlı olarak hastane yataklarının yüzde 69 ila yüzde 77’si dolu.