ABD’nin başkenti Washington’da maske takma zorunluluğu getirildi

ABD’nin başkenti Washington DC’de Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, basın toplantısında ülkede artan vakalara işaret ederek, alınan yeni önlemleri anlattı.

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Maske kullanımına ilişkin yeni bir kararname yayımladığını belirten Bowser, şöyle konuştu: “Bu kararname, özetle eğer evinizden çıkıyorsanız maske takmanızın zorunlu olduğunu söylüyor. Bunun da anlamı şu oluyor; otobüs bekliyorsanız maske takmalısınız. Bir restoranda siparişinizi bekliyorsanız, açık ofiste çalışıyorsanız maske takmalısınız.”

‘Tetikte kalmalıyız’

Belediye başkanı, maske kullanımının virüsün yayılımının durdurulması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Hepimiz bu pandemiyle mücadele etmekten yorulduk. Dört aydır bu işle uğraşıyoruz ve insanlar artık yoruldu. Bazı durumlarda artık insanlar gardlarını düşürmeye başladı. Ancak hepimiz salgının diğer yüzüne geçmek istiyorsak, tetikte kalmamızda fayda var.”