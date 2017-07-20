ABD’nin ardından Britanya da Türkiye’den uçuşlarda ‘kabin yasağı’nı kaldırıyor

ABD’nin ardından Britanya da, Türkiye’den uçuşlarda yolcuların cep telefonundan büyük elektronik cihazlarının kabine alınmamasını öngören yasağı kaldıracak.

Yetkililer, yasağın kaldırılacağını Türk makamlara bildirdi.

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Ne olmuştu?

ABD, tamamı Müslüman sekiz ülkeden yapılan doğrudan uçuşlarda el bagajına cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasını yasaklamıştı.

ABD’nin ardından Britanya da, Türkiye’nin de arasında bulunduğu altı ülkeden yapılan uçuşlar için kabin yasağını hayata geçirmişti.