ABD’nin ambargo baskısı: Renault İran’da üretimi durduruyor

ABD’nin İran’a yönelik ambargoya dahil olmasını istediği Fransız otomotiv devi Renault’nun bu ülkedeki üretimini durdurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

İran’la nükleer programını kontrole alması yönünde yaptığı anlaşmaya uymayacağını açıklayan ABD, Tahran’ı yeni anlaşmaya zorlamak için tüm dünya çapında yeni bir ekonomik yaptırım paketi uygulamak için temaslarda bulunuyor. Ankara bu ambargoya katılmayacağını açık olarak söylüyor.

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Bloomberg’ün haberine göre, bu kapsamda baskı altındaki Fransa merkezli otomotiv üreticisi Renault İran ‘daki fabrikasında üretimi durdurmanın hesabını yapıyor Renault’nun yöneticisi Thierry Bollore, “Yeni iş imkanlarına bakıyoruz, özellikle Afrika’da” dedi.

Citroen ve Peugeot otomobillerinin üreticisi PSA’nın yanısıra Airbus ve Siemens’in de İran’daki yatırımlarını geri çekmek ve mevcut anlaşmaları iptal etmek için düğmeye bastığı daha önce haberlere yansımıştı.

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2016 yılında imzalanan ‘nükleer anlaşma’ sonrası ambargonun kaldırılmasıyla birlikte İran ‘ın Batı’yla ticaretinin boyutu 10 milyar dolara ulaşmıştı.

Reanult 2003’ten bu yana İran ‘da otomobil üretiyor.