ABD’nin Afganistan’daki İHA saldırısında, tarlada dinlenen 30 tarım işçisi öldü

Afganistan’da hükümet yetkilileri, ABD’nin IŞİD’in saklanma yeri olduğu gerekçesiyle düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucunda bir tarlada dinlenen 30 çam fıstığı işçisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İHA saldırısı sonrası bölgedeki bir cenazeden (Fotoğraf: Reuters)

Üç yetkili Reuters’a Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar’daki Vezir Tanki dağlık bölgesindeki tarlada çam fıstığı topladıktan sonra açık alanda dinlenen 40 çiftçinin de yaralandığını açıkladı.

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Çam fıstığı tarlasının sahibi Haydan Han ise hasattaki yaklaşık 150 işçiden bazılarının kayıp olduğunu söyledi.

Aşiret büyüklerinden Malik Rahat Gül, “İşçiler bir kamp ateşi yakmış ve etrafında oturuyormuş İHA saldırısı gerçekleştiğinde” derken, Afganistan Savunma Bakanlığı ve ABD yetkilileri İHA saldırısını teyit etti. Bakanlık ve ABD yetkilileri, sivil kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Afganistan’da Taliban ile hükümet arasında uzun yıllardır süren savaş sonucu Birleşmiş Milletler verilerine göre 2009’dan bu yana 16 bin sivil hayatını kaybetti, 30 bin kişi yaralandı. Ülkede, yaklaşık 14 bin ABD askeri Afgan güvenlik güçlerini eğitiyor; IŞİD ve Taliban’a karşı operasyonları yönetiyor.