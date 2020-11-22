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Yaramazlara biraz batar!

ABD’liler Covid-19 aşısı için gün sayıyor

Pfizer ve ortağı BioNTech’in ürettiği Covid-19 aşısının onay almasının hemen ardından ABD’de tüm eyaletlere dağıtılacağı ve ABD’lilerin aralık ayının ortalarında aşı olabileceği duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech şirketinin ürettiği aşının koruma oranının yüzde 95 düzeyinde olduğu açıklanmıştı. ABD, geçen aylarda 50 milyon kişi için 100 milyon doz aşı almak için şirketlerle anlaşmıştı. Bir kişiye iki doz aşı uygulanıyor. Aşı, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayına sunulmuştu.

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CNN’e konuşan aşı programı danışmanı doktor Moncef Slaoui, “Aşıyı onaylandıktan sonra, 24 saat içinde aşılama merkezlerine göndermeyi planlıyoruz” dedi. Doktor, onayın 11-12 Aralık gibi sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti.

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